Anche oggi è morto un lavoratore: operaio folgorato sopra un silos (Di martedì 6 settembre 2022) Un operaio è morto folgorato stamani mentre eseguiva dei lavori sopra un un silos, all'interno di un'azienda agricola - maneggio, a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Sul posto sono ... Leggi su globalist (Di martedì 6 settembre 2022) Unstamani mentre eseguiva dei lavoriun un, all'interno di un'azienda agricola - maneggio, a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Sul posto sono ...

