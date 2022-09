Accordo Gazprom-Cnpc, Pechino pagherà gas in rubli e yuan (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Passa attraverso l’abbandono del dollaro come valuta di riferimento la strada dell’amicizia ‘rafforzata’ fra Russia e Cina. Lo conferma l’Accordo raggiunto tra Gazprom e la China National Petroleum Corporation (Cnpc) per il pagamento in rubli e yuan delle forniture energetiche attraverso il gasdotto ‘Potere della Siberia’. L’intesa – riferisce il quotidiano Kommersant – è stata raggiunta nel corso di una riunione fra il numero uno del colosso energetico russo Alexey Miller e il presidente del consiglio di amministrazione di Cnpc Daya Khoulyan: l’incontro si è svolto in videoconferenza nell’ambito del Forum economico orientale e ha visto il raggiungimento di ulteriori accordi a lungo termine per l’acquisto e la vendita di gas lungo la rotta ‘orientale’. Miller ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Passa attraverso l’abbandono del dollaro come valuta di riferimento la strada dell’amicizia ‘rafforzata’ fra Russia e Cina. Lo conferma l’raggiunto trae la China National Petroleum Corporation () per il pagamento indelle forniture energetiche attraverso il gasdotto ‘Potere della Siberia’. L’intesa – riferisce il quotidiano Kommersant – è stata raggiunta nel corso di una riunione fra il numero uno del colosso energetico russo Alexey Miller e il presidente del consiglio di amministrazione diDaya Khoulyan: l’incontro si è svolto in videoconferenza nell’ambito del Forum economico orientale e ha visto il raggiungimento di ulteriori accordi a lungo termine per l’acquisto e la vendita di gas lungo la rotta ‘orientale’. Miller ha ...

LaVeritaWeb : Nel giorno in cui Mosca ferma il flusso di gas diretto verso l’Ue, l’Ungheria sigla un accordo con Gazprom per fars… - Nerot45888119 : RT @TCommodity: ++ Cina pagherà in rubli e yuan il gas russo++ Accordo tra i presidenti di Gazprom e Cnpc (ANSA) #decoupling - Andreacocco87 : RT @TCommodity: ++ Cina pagherà in rubli e yuan il gas russo++ Accordo tra i presidenti di Gazprom e Cnpc (ANSA) #decoupling - Master916_21 : RT @TCommodity: ++ Cina pagherà in rubli e yuan il gas russo++ Accordo tra i presidenti di Gazprom e Cnpc (ANSA) #decoupling - carolpantanifi : RT @TCommodity: ++ Cina pagherà in rubli e yuan il gas russo++ Accordo tra i presidenti di Gazprom e Cnpc (ANSA) #decoupling -