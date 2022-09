WWE: Roman Reigns salterà Extreme Rules per poi difendere i titoli in terra araba? (Di lunedì 5 settembre 2022) Roman Reigns ha difeso con successo il suo Undisputed WWE Universal Championship contro Drew McIntyre a Clash at the Castle, sabato scorso a Cardiff, in Galles. Tuttavia, The Tribal Chief non ha portato a termine il lavoro da solo, poiché è stato aiutato dalla sua Bloodline, cosa che accade regolarmente. La differenza è che questa volta non si trattava degli Usos o del suo consigliere speciale Paul Heyman. A soccorrerlo è stato l’altro cugino, Solo Sikoa, star di NXT. Questo ha portato molti fan a chiedersi chi sarà il prossimo a sfidare l’Head of the Table. Voci di corridoio Secondo rumor, Roman non è attualmente scritturato per il prossimo premium live event della WWE, Extreme Rules. Lo show è previsto per l’8 ottobre 2022 a Philadelphia. Altre voci hanno aggiunto che la sua prossima ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 5 settembre 2022)ha difeso con successo il suo Undisputed WWE Universal Championship contro Drew McIntyre a Clash at the Castle, sabato scorso a Cardiff, in Galles. Tuttavia, The Tribal Chief non ha portato a termine il lavoro da solo, poiché è stato aiutato dalla sua Bloodline, cosa che accade regolarmente. La differenza è che questa volta non si trattava degli Usos o del suo consigliere speciale Paul Heyman. A soccorrerlo è stato l’altro cugino, Solo Sikoa, star di NXT. Questo ha portato molti fan a chiedersi chi sarà il prossimo a sfidare l’Head of the Table. Voci di corridoio Secondo rumor,non è attualmente scritturato per il prossimo premium live event della WWE,. Lo show è previsto per l’8 ottobre 2022 a Philadelphia. Altre voci hanno aggiunto che la sua prossima ...

