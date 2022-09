Vespa orientalis: di cosa si tratta e perchè la paura è ingiustificata (Di lunedì 5 settembre 2022) No, la Vespa orientalis non è una specie “straniera”, né tantomeno possiede un veleno superiore agli altri esemplari di Vespa presenti sul territorio italiano. Negli ultimi giorni la presenza più evidente di esemplari di questo tipo di imenotteri, soprattutto all’interno di apparati cittadini come quello romano, ha scatenato il panico. La Vespa orientalis, infatti, è regolarmente presente in Italia, specialmente nelle regioni del Sud, e non rappresenta il caso di una specie “importata” da altre latitudini. L’unica differenza rispetto a qualche anno fa rappresenta l’estensione all’interno della Penisola. Da Sicilia, Calabria e Campania, infatti, esemplari sono stati avvistati anche in Lazio e Toscana, oltre che Liguria e Friuli Venezia Giulia. E’ lunga dai 3 ai 5 centimetri e si distingue grazie ... Leggi su zon (Di lunedì 5 settembre 2022) No, lanon è una specie “straniera”, né tantomeno possiede un veleno superiore agli altri esemplari dipresenti sul territorio italiano. Negli ultimi giorni la presenza più evidente di esemplari di questo tipo di imenotteri, soprattutto all’interno di apparati cittadini come quello romano, ha scatenato il panico. La, infatti, è regolarmente presente in Italia, specialmente nelle regioni del Sud, e non rappresenta il caso di una specie “importata” da altre latitudini. L’unica differenza rispetto a qualche anno fa rappresenta l’estensione all’interno della Penisola. Da Sicilia, Calabria e Campania, infatti, esemplari sono stati avvistati anche in Lazio e Toscana, oltre che Liguria e Friuli Venezia Giulia. E’ lunga dai 3 ai 5 centimetri e si distingue grazie ...

repubblica : A Roma invasa dalla vespa orientalis, allarme nei cortili delle scuole: 'Senza un piano di contrasto, il peggio dev… - fanpage : I cittadini che avvisteranno la vespa orientalis, non devono agire da soli, ma chiamare subito la Protezione civile… - Napolikeit : La Vespa Orientalis a Napoli: come riconoscere il calabrone, quanto è pericoloso e come proteggersi #napoli - TuttoSuRoma : Vespa orientalis, a #Roma fioccano le chiamate: 400 segnalazioni al giorno dai cittadini - lanzillottaserg : E’ pericolosa la Vespa Orientalis, protagonista dell’allarmistica estate italiana? -