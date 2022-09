Us Open, Berrettini ai quarti: soffre e rimonta contro Davidovich-Fokina. Ora affronta Ruud (Di lunedì 5 settembre 2022) Matteo Berrettini si qualifica ai quarti di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 26enne romano, numero 14 del mondo e 13 del seeding, supera il 23enne spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, numero 39 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-2), 6-3, 4-6, 6-2 dopo tre ore e 46 minuti. Ai quarti l’azzurro affronterà Casper Ruud, quinta testa di serie, che ha superato abbastanz agevolmente il francese Corentin Moutet. “Sono orgoglioso perché ho vinto anche se non ho iniziato la partita come avrei voluto. Ero sotto di un set e di un break, sono riuscito a lottare anche grazie al mio angolo che mi ha incoraggiato”, ha detto il 26enne. “Non volevo finire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Matteosi qualifica aidi finale dello Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 26enne romano, numero 14 del mondo e 13 del seeding, supera il 23enne spagnolo Alejandro, numero 39 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-2), 6-3, 4-6, 6-2 dopo tre ore e 46 minuti. Ail’azzurro affronterà Casper, quinta testa di serie, che ha superato abbastanz agevolmente il francese Corentin Moutet. “Sono orgoglioso perché ho vinto anche se non ho iniziato la partita come avrei voluto. Ero sotto di un set e di un break, sono riuscito a lottare anche grazie al mio angolo che mi ha incoraggiato”, ha detto il 26enne. “Non volevo finire ...

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE MATTEOOO ?????? Berrettini soffre a lungo contro Davidovich Fokina ma nel quinto set ritrova il su… - fanpage : Matteo #Berrettini aveva aveva un conto aperto con Davidovich Fokina. L'ha chiuso battendolo in cinque set (3-6, 7-… - LaStampa : Us Open, Berrettini trionfa al quinto set su Fokina e vola ai quarti di finale - fattoquotidiano : Us Open, Berrettini ai quarti: soffre e rimonta contro Davidovich-Fokina. Ora affronta Ruud - oknosureddit : US Open: Berrettini a sprazzi batte Davidovich in cinque set e vola ai quarti contro Ruud -