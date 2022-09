Uomini e Donne, una relazione distrutta | “Cose mai accadute”: lei lo sbugiarda (Di lunedì 5 settembre 2022) L’ex tronista di Uomini e Donne lo sbugiarda sui social: il chiaro riferimento sembra raccontare i retroscena della relazione Tina Cipollari (Witty tv)Parliamo di una delle ultime coppie uscite dal programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno chiuso la loro relazione mesi fa, poco dopo la partecipazione al date show. L’attenzione dei fan rimane focalizzata sulla questione perché i due non hanno voluto mai far chiarezza sulla rottura definitiva, e i telespettatori che li hanno seguiti con passione per tutto il percorso continuano a chiedersi cosa sia successo di così grave tanto da fargli decidere di interrompere così bruscamente la loro relazione. A far crescere sospetti è stata una risposta del tronista al box ... Leggi su direttanews (Di lunedì 5 settembre 2022) L’ex tronista dilosui social: il chiaro riferimento sembra raccontare i retroscena dellaTina Cipollari (Witty tv)Parliamo di una delle ultime coppie uscite dal programma di Maria De Filippi,. Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno chiuso la loromesi fa, poco dopo la partecipazione al date show. L’attenzione dei fan rimane focalizzata sulla questione perché i due non hanno voluto mai far chiarezza sulla rottura definitiva, e i telespettatori che li hanno seguiti con passione per tutto il percorso continuano a chiedersi cosa sia successo di così grave tanto da fargli decidere di interrompere così bruscamente la loro. A far crescere sospetti è stata una risposta del tronista al box ...

