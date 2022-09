Un jet privato partito dalla Spagna e diretto in Germania con a bordo quattro persone si è schiantato nel mar Baltico (Di lunedì 5 settembre 2022) Domenica sera un jet privato si è schiantato nel mar Baltico al largo della costa della Lettonia, nei pressi della città di Ventspils. A bordo c’erano quattro persone, compreso il pilota, ma per il momento nel luogo dello schianto non Leggi su ilpost (Di lunedì 5 settembre 2022) Domenica sera un jetsi ènel maral largo della costa della Lettonia, nei pressi della città di Ventspils. Ac’erano, compreso il pilota, ma per il momento nel luogo dello schianto non

Agenzia_Ansa : Un jet privato con 4 persone a bordo diretto in Germania è entrato nello spazio aereo svedese, poi è precipitato ne… - MediasetTgcom24 : Jet privato 'fantasma' intercettato in Svezia: precipita nel Mar Baltico #aereo #jet #germania #svezia #marbaltico - AngeloCiocca : Perché devo limitare il mio consumo di carne e usare macchine elettriche, mentre l’1% può pompare tonnellate di car… - DonzelliFranco : RT @Tremenoventi: Se appena l’acqua bolle mettete la pasta e spegnete il gas in soli cinque minuti un miliardario può andare a fare colazio… - RFHomer : RT @Moonlightshad1: L'applausometro di #Cernobbio 'a sorpresa' premia calenda, un ex uomo di Confindustria, sempre a Cernobbio il sondaggio… -