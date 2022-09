Trascorrere del tempo vicino a un fiume ci rende più sani e felici (Di lunedì 5 settembre 2022) Il tempo trascorso lungo le rive di un fiume o di un torrente aiuta ad essere più felici e sani. E’ il risultato di uno studio pubblicato su Plos One, condotto da King’s College London, Nomad Projects e J&L Gibbons con Canal & River Trust, secondo cui la combinazione di spazi di colore blu e verde (quindi corsi d’acqua e piante) favorisce il nostro benessere di più di uno spazio completamente verde.Con l’ausilio di un’app per smartphone, Urban Mind, i ricercatori sono stati in grado di raccogliere in tempo reale dati sulla posizione e sul benessere del campione composto da 299 persone, di cui 87 affette da disturbi mentali. Sono state raccolte 7.975 valutazioni e i risultati hanno mostrato un’associazione positiva tra la vista dei corsi d’acqua e il benessere psichico. Positivi, rispetto ad ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Iltrascorso lungo le rive di uno di un torrente aiuta ad essere più. E’ il risultato di uno studio pubblicato su Plos One, condotto da King’s College London, Nomad Projects e J&L Gibbons con Canal & River Trust, secondo cui la combinazione di spazi di colore blu e verde (quindi corsi d’acqua e piante) favorisce il nostro benessere di più di uno spazio completamente verde.Con l’ausilio di un’app per smartphone, Urban Mind, i ricercatori sono stati in grado di raccogliere inreale dati sulla posizione e sul benessere del campione composto da 299 persone, di cui 87 affette da disturbi mentali. Sono state raccolte 7.975 valutazioni e i risultati hanno mostrato un’associazione positiva tra la vista dei corsi d’acqua e il benessere psichico. Positivi, rispetto ad ...

paolomua : RT @Severusp2: Non vale la pena trascorrere il tempo discutendo su ogni cosa; fa parte del genere umano sbagliare di tanto in tanto. Ci son… - UnaCertaCarmen : @MassimoMacchite @MANNapoli Per visitarlo bene penso che bisognerebbe trascorrere all'interno del Mann almeno un mee?? - giulicast : Si ricomincia… il 24.9.2022 a Brescia dall’inconscio digitale! Nel digitale i processi, come nell’inconscio di Fr… - brokenSarahdoll : RT @_unggnu: questa quella che ho preferito, due piani, chilometri di scaffali tra cui perdersi, poltrone di pelle dove studiare le cartace… - ValeDomenici : RT @_unggnu: questa quella che ho preferito, due piani, chilometri di scaffali tra cui perdersi, poltrone di pelle dove studiare le cartace… -