Spari in piazza a Napoli, deciso l'incremento dei servizi di controllo

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – "Il tema della situazione della sicurezza, in particolare presso il capoluogo, a seguito dei recenti episodi delittuosi che hanno interessato il centro cittadino nel fine settimana, tra cui il ferimento di una persona nella piazza Trieste e Trento", si legge in una nota della Prefettura, è stato affrontato nel corso di una riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica che si è volto nel pomeriggio di oggi. E' stato disposto un ulteriore incremento dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine ed il prolungamento notturno del presidio fisso dell'Esercito italiano e comunque ad una rimodulazione dei servizi svolti dal contingente "Strade Sicure". Inoltre, si procederà ad una revisione del Piano coordinato di ...

