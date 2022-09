Sondaggi | Fdi unico a non calare a destra Frenata del Pd | il M5s guadagna un punto Leader | Berlusconi davanti a Salvini e Letta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Fratelli d’Italia stabile in testa, Pd e Lega in ripiegamento, M5s con l’acceleratore abbassato, il polo centrista lontano dalla doppia cifra. Sono gli elementi principali delo settimanale di Quorum/YouTrend per SkyTg24. Secondo la rilevazione dell’istituto torinese ad aumentare nell’ultima settimana è stata anche la quota di indecisi e astenuti (che sono calcolati insieme). Secondo i dati di Quorum Fratelli d’Italia non dà segni di cedimento e resta la prima forza politica poco sopra al 24 per cento. A seguire c’è il Partito democratico, poco sotto il 22 per cento, che però nell’ultima settimana lascia sul campo lo 0,8 per cento (in parte recuperato dall’alleanza Sinistra-Verdi come vedremo). Al terzo posto, per Quorum, resiste al momento la Lega (13,5), che però è l’altro partito del gruppo di testa che rispetto al 29 agosto è in calo (dello 0,3). Ora il ...