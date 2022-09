Salvini, uno scudo al posto delle sanzioni (Di lunedì 5 settembre 2022) "Al posto delle sanzioni, che dovevano danneggiare i russi, sarebbe meglio proteggere gli italiani ed europei con uno scudo, un paracadute". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in campagna ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) "Al, che dovevano danneggiare i russi, sarebbe meglio proteggere gli italiani ed europei con uno, un paracadute". Lo ha detto il leader della Lega Matteoin campagna ...

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI A RTL 102.5: “L'UNIONE EUROPEA COPRA LE SPESE PER POTER MANTENERE LE SANZIONI, SERVE UNO SCUDO'.… - Mov5Stelle : Donne smettete di studiare e state a casa perché la vostra istruzione è una minaccia. No, non è uno scherzo ma il r… - sole24ore : ?? Ammonta a 49,5 miliardi di euro (pari al 2,8% del Pil) il totale degli #stanziamenti italiani a favore di famigli… - PaoloIvanoCucce : RT @Marcell41157833: @mara_carfagna @GiuseppeConteIT Esatto! Lui il metodo Draghi non sa cosa sia, perché un personaggio della statura, aut… - anto219 : @spighissimo Ma vah, questi due sono d'accordo... uno fa il filorusso e l'altra l'europeista... 2 piedi in 2 scarpe… -