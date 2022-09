Pulmino 15 posti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 settembre 2022) Un noleggio di unè utile sia per turismo che per avere poi dei servizi per le scuole, per associazioni e altri luoghi. Non si pensa mai al noleggio, perfino quando si cercano delle alternative per risparmiare. Ci si inizia a pensare quando esso viene consigliato oppure proposto da qualche amico. In realtà il servizio è molto attivo. Le agenzie di viaggio e i trasportatori sono i primi a conoscerlo e ad usarlo. Siccome poi sta diventando una moda a tutti gli effetti, vediamo tutti i pro che ci sono. Poiché, analizzando attentamente la situazione, ritroviamo realmente solo benefici e vantaggi che si devono conoscere per poterli poi valutare al meglio. Viaggi in comitiva, ma con spesa ridotta Fare un viaggio in comitiva è una buona idea quando si ha intenzione di raggiungere delle mete comuni, di andare al mare o in montagna trasportandosi dietro bagagli e ...