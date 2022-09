Omicidio Vassallo: Fico, 'indagini portino a fare piena giustizia' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Oggi ricordiamo Angelo Vassallo, il sindaco del comune di Pollica che venne ucciso in un vile attentato dodici anni fa. Il suo ruolo di amministratore era vissuto con incondizionato spirito di servizio, nell'interesse della comunità. Il sindaco pescatore voleva contrastare degrado e criminalità coniugando legalità, valorizzazione del territorio e tutela ambientale". Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, sull'anniversario dell'Omicidio di Angelo Vassallo. "Questa visione nobile della politica lo avrebbe ben presto portato a scontrarsi con dinamiche ed interessi di clan e gruppi di potere locali fortemente minacciati dal suo operato. A distanza di anni le recenti indagini hanno aperto uno squarcio su questa terribile vicenda che avrebbe come protagonisti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Oggi ricordiamo Angelo, il sindaco del comune di Pollica che venne ucciso in un vile attentato dodici anni fa. Il suo ruolo di amministratore era vissuto con incondizionato spirito di servizio, nell'interesse della comunità. Il sindaco pescatore voleva contrastare degrado e criminalità coniugando legalità, valorizzazione del territorio e tutela ambientale". Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto, sull'anniversario dell'di Angelo. "Questa visione nobile della politica lo avrebbe ben presto portato a scontrarsi con dinamiche ed interessi di clan e gruppi di potere locali fortemente minacciati dal suo operato. A distanza di anni le recentihanno aperto uno squarcio su questa terribile vicenda che avrebbe come protagonisti ...

