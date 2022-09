Negli Stati Uniti gli aborti spontanei non sono aumentati «post vaccinazione» anti-Covid (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 3 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che in base ai dati forniti dal National vaccine information center (Nvic), nel sistema statunitense di farmacovigilanza Vaers sarebbero Stati segnalati oltre 4.000 casi di aborti spontanei dopo la somministrazione dei vaccini Covid-19. Nel post oggetto di analisi si legge che questo dato mostrerebbe un aumento degli aborti spontanei «post vaccinazione». Si tratta di una serie di informazioni infondate e false. Andiamo con ordine. Precisiamo innanzitutto che Nvic è un’organizzazione statunitense inserita da NewsGuard tra i principali diffusori di disinformazione sui vaccini anti-Covid. Non si tratta, ... Leggi su facta.news (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 3 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato unin cui si afferma che in base ai dati forniti dal National vaccine information center (Nvic), nel sistema statunitense di farmacovigilanza Vaers sarebberosegnalati oltre 4.000 casi didopo la somministrazione dei vaccini-19. Neloggetto di analisi si legge che questo dato mostrerebbe un aumento degli». Si tratta di una serie di informazioni infondate e false. Andiamo con ordine. Precisiamo innanzitutto che Nvic è un’organizzazione statunitense inserita da NewsGuard tra i principali diffusori di disinformazione sui vaccini. Non si tratta, ...

petergomezblog : @WorldHilarious1 @fattoquotidiano Salario minimo legale significa stabilire una somma per un compenso orario al di… - GuidoDeMartini : ?? A PROPOSITO DI DISCRIMINAZIONI ?????? Negli Stati Uniti non è necessario essere vaccinati per partecipare agli US O… - GiovaQuez : Negli ultimi 30 anni sono stati spesi non meno di 13 miliardi su Alitalia. Ma per Rampelli (FdI) 'è un business ed… - Filocre1 : Alan Friedman sconosciuto negli Stati Uniti che per farsi notare deve offendere a turno Salvini e la Meloni è il pe… - MirkoNovelli83 : @PoliticaPerJedi @Mov5Stelle Parla come se al governo negli ultimi 5 anni ci fossero stati i marziani anziché lui (… -