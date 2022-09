Nausea prima del concerto, Sangiovanni deve rinunciare all’ultimo: «Scusate, ma soffro di fitte allo stomaco da un anno e mezzo» – Il video (Di lunedì 5 settembre 2022) Tutto era pronto per l’inizio dell’ultimo concerto del tour estivo di Sangiovanni, programmato per le 22.30 di domenica 4 settembre in piazza del Comune, a Cremona. Ma a pochi istanti dall’entrata in scena il cantante, reso celebre dall’edizione di Amici del 2021, in cui ha sfiorato la vittoria arrivando secondo, ha dato forfait a causa di un problema di salute. A spiegare meglio come sono andate le cose è stato lo stesso Sangiovanni, che nel pomeriggio di oggi ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram per scusarsi con i suoi fan, ma anche rassicurarli sulle sue condizioni. «Mi dispiace tantissimo per quello che è successo ieri sera. Purtroppo soffro di dolori e fitte allo stomaco da un anno e mezzo», ha subito ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Tutto era pronto per l’inizio dell’ultimodel tour estivo di, programmato per le 22.30 di domenica 4 settembre in piazza del Comune, a Cremona. Ma a pochi istanti dall’entrata in scena il cantante, reso celebre dall’edizione di Amici del 2021, in cui ha sfiorato la vittoria arrivando secondo, ha dato forfait a causa di un problema di salute. A spiegare meglio come sono andate le cose è stato lo stesso, che nel pomeriggio di oggi ha pubblicato unsul suo profilo Instagram per scusarsi con i suoi fan, ma anche rassicurarli sulle sue condizioni. «Mi dispiace tantissimo per quello che è successo ieri sera. Purtroppodi dolori eda un», ha subito ...

