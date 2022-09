Nadal cambia ancora, nuovo servizio allo US Open: l'analisi di Moya (Di lunedì 5 settembre 2022) Ha sofferto per un set e mezzo contro un Fabio Fognini di lusso, si è dato una racchettata sul naso poi ha battuto per la 18ma volta di fila Richard Gasquet. Lo US Open di Rafa Nadal, dopo i piccoli ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Ha sofferto per un set e mezzo contro un Fabio Fognini di lusso, si è dato una racchettata sul naso poi ha battuto per la 18ma volta di fila Richard Gasquet. Lo USdi Rafa, dopo i piccoli ...

OA_Sport : US Open 2022: Jannik Sinner si avvicina sempre più all'orbita Alcaraz-Nadal - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Fognini brilla per un set e mezzo, poi Nadal cambia marcia. E vince #UsOpen - Marteen167222 : @RassegnaZampa Allora se dite che Nadal cambia marcia vuol dire che Fognini non ha brillato. Vuol dire che Nadal giocava male e punto. - RassegnaZampa : #Tennis Fognini brilla per un set e mezzo, poi Nadal cambia marcia. E vince - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Fognini brilla per un set e mezzo, poi Nadal cambia marcia. E vince #UsOpen -

Nadal cambia ancora, nuovo servizio allo US Open: l'analisi di Moya Tiscali Rafael Nadal torna numero uno Tutte le combinazioni per lo spagnolo In questi giorni stanno andando in scena gli Us Open 2022, ultimo grandissimo torneo di quest'annata. Con la sconfitta di Daniil Medvedev nella notte contro Nick. Kyrgios (l'australiano ha vinto in qu ... Nadal spazza via Fognini, il ligure dura un set Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... In questi giorni stanno andando in scena gli Us Open 2022, ultimo grandissimo torneo di quest'annata. Con la sconfitta di Daniil Medvedev nella notte contro Nick. Kyrgios (l'australiano ha vinto in qu ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...