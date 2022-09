Michael Keaton | quando Batman era un comico

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il 5 Settembre 1951 nasceva l’attore, passato dal guidare un taxi giallo al Red Carpet degli Oscar. Uno degli attori in grado di passare da ruoli comici a quelli più drammatici con grande non chalance. Ma fate attenzione: se ripetete tre volte il suo nome potrebbe comparire improvvisamente di fianco a voi. Tanti sono i successi e i ruoli iconici checi ha regalato durante la carriera. Uno fra tutti è sicuramente Beetlejuice, lo spiritello porcello targato Tim Burton, un vero e proprio cult, con l’attore che mette in scena tutta la follia e la stravaganza surreale che il personaggio richiedeva.: un taxi e un cognome fraintendibile © cinefactsMa prima di essere definitivamente consacrato proprio grazie a questo film ...

sunlightlaurel : Michael Keaton è Sorco più di Luigi ???????? - miciobigio : RT @verderameblu: Tra i nati di oggi troviamo Michael Keaton, George Lazenby, Csaba dalla Zorza, Freddie Mercury e ovviamente la più bella… - verderameblu : Tra i nati di oggi troviamo Michael Keaton, George Lazenby, Csaba dalla Zorza, Freddie Mercury e ovviamente la più… - fraurolo121 : RT @Rc95_inv: [Su Batman] “Farò quattro o cinque di questi film, e finirà per diventare la mia carriera. Dovrò continuare ad allargare il v… - Rc95_inv : [Su Batman] “Farò quattro o cinque di questi film, e finirà per diventare la mia carriera. Dovrò continuare ad alla… -

Questo settembre e questa settimana iniziano bene per 3 segni zodiacali, con novità in vista soprattutto nelle attività.Blue Beetle sicuramente non è tra i film DC Comics più attesi e conosciuti, ma arriverà sul grande schermo con grande sorpresa per Warner ...