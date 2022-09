Macabra scoperta ad Anzio: nella baracca c’è un cadavere in decomposizione (Di lunedì 5 settembre 2022) Anzio – Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato in una baracca ad Anzio, centro del litorale romano. Al momento il cadavere non è stato identificato ma i carabinieri all’interno della baracca hanno trovato dei documenti di un cittadino italiano di 69 anni. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Anzio. (fonte Ansa) Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 5 settembre 2022)– Il corpo di un uomo, in avanzato stato di, è stato trovato in unaad, centro del litorale romano. Al momento ilnon è stato identificato ma i carabinieri all’interno dellahanno trovato dei documenti di un cittadino italiano di 69 anni. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale. (fonte Ansa)

