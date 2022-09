Live Salernitana-Empoli 0-1 Satriano la sblocca ?con un colpo di testa

sports7859 : ??LIVESTREAM? Al Arabi vs Al Seeb ?????????????? - bein4kooora15 : Salernitana x Empoli Live Streaming - Bein4kooora14 : Salernitana x Empoli Live Streaming - sports7859 : ??LIVESTREAM? Al Arabi vs Al Seeb ?????????????? - nexthrk : Atalanta Monza in diretta Empoli Salernitana in diretta ?LIVE STREAM HD?? ????Watch HERE: -

Formazioni UFFICIALI Monza - Atalanta e- EmpoliMONZA (3 - 5 - 2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Mari, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Dany Mota. All.Allo stadio Arechi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,e Empoli si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiEmpoli 0 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio ore 18.30 1' - ...25' COOLING BREAK ALL'ARECHI! Nicola ne approfitta per richiamare i suoi, per nulla brillanti in questa prima parte di gara 20' Paolo Zanetti l'ha preparata bene: l'Empoli in questi primi venti minuti ...18.25 Squadre in campo e inno della Seria A. Manca poco all'inizio, con Piatek, ultimo colpo di Iervolino, in panchina pronto a subentrare a gara in corso, cosi come Daniulic 18.20 Davide Nicola non c ...