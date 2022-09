«La montagna si prepari: tanti pronti a dire addio alle città» (Di lunedì 5 settembre 2022) L’intervista. A «leggere» il fenomeno è Dario Furlanetto, per decenni direttore del Parco del Ticino e poi dell’Adamello. «Tutto sta cambiando». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 5 settembre 2022) L’intervista. A «leggere» il fenomeno è Dario Furlanetto, per decennittore del Parco del Ticino e poi dell’Adamello. «Tutto sta cambiando».

ghiaccia : @marioadinolfi Se la montagna non va a Maometto. Prego, prepari la carta d’imbarco ne saremmo tutti lieti - slCIPCIP : Colpe cadono su figli? Non conosco non voto non difendo la signora, ma che fai se vince il #cdx dunque i fasci? Ti… -

«La montagna si prepari: tanti pronti a dire addio alle città» L'Eco di Bergamo Pioggia, e bosco umido: ecco i pericoli per chi cerca i funghi nelle montagne della Valdossola Già diverse le vittime fra i varesini: ecco gli atteggiamenti da evitare raccontati da chi è in prima linea nei soccorsi. “I cercatori di funghi prendano esempio dalla preparazione dei cacciatori” ... Il gufo decapitato e tutto... è finito ‘Nel paese delle vacanze’, gli incontri con Enzo, Gilbert, Berto, Nicola, Nadia, Silva che parlano di una montagna che sta scomparendo ... Già diverse le vittime fra i varesini: ecco gli atteggiamenti da evitare raccontati da chi è in prima linea nei soccorsi. “I cercatori di funghi prendano esempio dalla preparazione dei cacciatori” ...‘Nel paese delle vacanze’, gli incontri con Enzo, Gilbert, Berto, Nicola, Nadia, Silva che parlano di una montagna che sta scomparendo ...