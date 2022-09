Incidente in via Pratica di Mare, in ospedale i test neurologici su Charlotte: ecco come sta (Di lunedì 5 settembre 2022) Ardea – Versa in gravissime condizioni Charlotte, la 24enne che si è schiantata contro un palo domenica 4 settembre su via Pratica di Mare (leggi qui). Dopo una prima notizia del decesso, la smentita: è ancora viva, ma la situazione è critica. Domani, martedì 6 settembre ci saranno nuovi test per conferMare o meno la perdita dell’attività cerebrale. La ragazza sarà sottoposta a test neurologici che dureranno fino a 6 ore in terapia intensiva al San Camillo di Roma. La verifica della morte secondo i criteri neurologici prevede infatti un periodo di osservazione di almeno 6 ore durante cui sono ripetuti l’esame neurologico, il test di apnea e l’elettroencefalogramma per almeno 30 minuti. Si riaccende così una speranza per amici e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 5 settembre 2022) Ardea – Versa in gravissime condizioni, la 24enne che si è schiantata contro un palo domenica 4 settembre su viadi(leggi qui). Dopo una prima notizia del decesso, la smentita: è ancora viva, ma la situazione è critica. Domani, martedì 6 settembre ci saranno nuoviper confero meno la perdita dell’attività cerebrale. La ragazza sarà sottoposta ache dureranno fino a 6 ore in terapia intensiva al San Camillo di Roma. La verifica della morte secondo i criteriprevede infatti un periodo di osservazione di almeno 6 ore durante cui sono ripetuti l’esame neurologico, ildi apnea e l’elettroencefalogramma per almeno 30 minuti. Si riaccende così una speranza per amici e ...

