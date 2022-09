Il fuorisede e il rientro traumatico dalle vacanze

CarloCalenda : Consentire agli studenti #fuorisede di votare senza obbligo di rientro è una priorità: il prossimo governo prenda l… - SimoneDagnini : @GuidoCrosetto Gli italiani all'estero, che magari non mettono piedi in Italia da anni (o da sempre), possono votar… - GiorgiaGambino : RT @Azione_it: Consentire agli studenti #fuorisede di votare senza obbligo di rientro è una priorità: il prossimo governo prenda l'impegno,… - GFScavuzzo : RT @CarloCalenda: Consentire agli studenti #fuorisede di votare senza obbligo di rientro è una priorità: il prossimo governo prenda l'impeg… - lapatty_dan : RT @CarloCalenda: Consentire agli studenti #fuorisede di votare senza obbligo di rientro è una priorità: il prossimo governo prenda l'impeg… -

Elezioni 2022: quanto costa andare a votare Si avvicina il 25 settembre, giorno di votazioni in Italia che saranno doppie per i siciliani. Ma quanto spenderà chi studia o lavora lontano dalla ...Biglietti di treni, aerei e navi: tutti gli sconti riconosciuti ai fuori sede che vogliono tornare a casa per le elezioni di domenica 25 settembre.