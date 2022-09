Il candidato Pd Cottarelli: «Io contro Daniela Santanchè, il mio obiettivo è perdere bene» (Di lunedì 5 settembre 2022) L’economista Carlo Cottarelli è il candidato del Partito Democratico in Lombardia. Nel collegio uninominale tra Mantova e Cremona troverà a sfidarlo Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia. E, spiega oggi in un’intervista al Fatto Quotidiano, si pone un obiettivo minimo. Ovvero quello di “perdere bene“: «Ho il vantaggio che sono di Cremona e lei di Cuneo, ma nel 2018 lei vinse di 25 punti. Il mio obiettivo è perdere riducendo questo divario». Il professore è pessimista anche sull’esito delle elezioni del 25 settembre a livello nazionale: «Sì, i sondaggi dicono che perderemo: ma le battaglie politiche si fanno perché è giusto farle. Io faccio il possibile». Secondo Cottarelli il centrodestra vincerà ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) L’economista Carloè ildel Partito Democratico in Lombardia. Nel collegio uninominale tra Mantova e Cremona troverà a sfidarlodi Fratelli d’Italia. E, spiega oggi in un’intervista al Fatto Quotidiano, si pone unminimo. Ovvero quello di ““: «Ho il vantaggio che sono di Cremona e lei di Cuneo, ma nel 2018 lei vinse di 25 punti. Il mioriducendo questo divario». Il professore è pessimista anche sull’esito delle elezioni del 25 settembre a livello nazionale: «Sì, i sondaggi dicono chemo: ma le battaglie politiche si fanno perché è giusto farle. Io faccio il possibile». Secondoil centrodestra vincerà ...

