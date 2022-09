Gran Bretagna, Liz Truss confermata leader dei conservatori: “Grazie Boris per la Brexit” (Di lunedì 5 settembre 2022) L’attuale ministra degli Esteri Liz Truss succederà a Boris Johnson alla carica di Primo Ministro britannico: è stato annunciato oggi, lunedì 5 settembre. Lo hanno deciso i membri del partito dei conservatori chiamati a votare dopo una campagna che ha visto Truss contro Rishi Sunak. Quest’ultimo era Ministro delle Finanze fino alla crisi del governo Johnson di luglio scorso, durante la quale si era dimesso insieme ad altri 59 politici. Il programma di Truss include: taglio delle tasse ai ricchi, annullamento dell’aumento delle tasse alle aziende (doveva salire da 19% a 21% ), meno tasse sui carburanti per rispondere alla crisi energetica e l’aumento delle spese militari per arrivare al 3% , eccedendo così di un punto il tasso richiesto dalla Nato. Molti hanno identificato in lei un’erede del ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022) L’attuale ministra degli Esteri Lizsuccederà aJohnson alla carica di Primo Ministro britannico: è stato annunciato oggi, lunedì 5 settembre. Lo hanno deciso i membri del partito deichiamati a votare dopo una campagna che ha vistocontro Rishi Sunak. Quest’ultimo era Ministro delle Finanze fino alla crisi del governo Johnson di luglio scorso, durante la quale si era dimesso insieme ad altri 59 politici. Il programma diinclude: taglio delle tasse ai ricchi, annullamento dell’aumento delle tasse alle aziende (doveva salire da 19% a 21% ), meno tasse sui carburanti per rispondere alla crisi energetica e l’aumento delle spese militari per arrivare al 3% , eccedendo così di un punto il tasso richiesto dalla Nato. Molti hanno identificato in lei un’erede del ...

