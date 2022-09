Giovane cade nel Brembo, una ragazza si tuffa e lo salva (Di lunedì 5 settembre 2022) Ponte San Pietro. Un Giovane di 26 anni finisce nel Brembo e una ragazza si tuffa per salvarlo. È accaduto intorno alle 16.50 di lunedì a Ponte San Pietro, in via Roma. Per cause ancora in fase di accertamento il 26enne è caduto in acqua: annaspava, faceva fatica a restare a galla. La ragazza camminava lungo la via quando lo ha visto in difficoltà e, senza pensarci due volte, si è gettata in acqua per soccorrerlo. Nel frattempo i passanti che hanno assitito alla scena hanno lanciato l’allarme al 112 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e la squadra Saf della centrale di Bergamo. I due sono stati raggiunti con il gommone e portati in salvo: il 26enne è stato affidato alle cure mediche del 118. Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 settembre 2022) Ponte San Pietro. Undi 26 anni finisce nele unasiperrlo. È accaduto intorno alle 16.50 di lunedì a Ponte San Pietro, in via Roma. Per cause ancora in fase di accertamento il 26enne è caduto in acqua: annaspava, faceva fatica a restare a galla. Lacamminava lungo la via quando lo ha visto in difficoltà e, senza pensarci due volte, si è gettata in acqua per soccorrerlo. Nel frattempo i passanti che hanno assitito alla scena hanno lanciato l’allarme al 112 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e la squadra Saf della centrale di Bergamo. I due sono stati raggiunti con il gommone e portati in salvo: il 26enne è stato affidato alle cure mediche del 118.

ingefatto : @sciuraC @uschiariii Io per far partire l’agenzia ho lavorato 1 anno gratis praticamente, per avere portfolio e cre… - gis_giannuzzo : In chiamata con il cup 10 minuti Musichetta classica 30 minuti Musichetta classica 50 minuti Cade la linea Ma tran… - FMMOSCAZZARO : D'altronde il frutto non cade lontano dalla pianta. Purtroppo con alcuni titoli all'estero, in Italia si può potare… - m_bricchetti : Vince Bobby, con merito, ma il nostro Marvin non cade mai. È giovane ed ha una mascella d’acciaio. Un giorno, lo so… - jui4xD : @darkiness_ e o q o giovane ta te devendo cade -