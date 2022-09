Dopo il divieto olimpico approvata la cuffia per capelli afro: si chiama “Soul cap” (Di lunedì 5 settembre 2022) Una cuffia da nuoto per capelli afro è stata approvata per l’uso nelle competizioni di alto livello. Lo speciale copricapo sportivo – progettato per i capelli spessi e ricci, per stili come dreadlocks, intrecci e trecce – era stato bandito dalle Olimpiadi di Tokyo dello scorso anno. Non senza varie polemiche a riguardo. Soul cap ha realizzato una cuffia per il nuoto per chi ha una capigliatura afro, che Dopo un anno dal divieto è stata finalmente approvata dalla FinaIl produttore Soul Cap ha definito l’approvazione da parte dell’organo di governo della Fina “un enorme passo avanti nella giusta direzione”. “Siamo entusiasti di vedere il futuro di uno sport che sta diventando più ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 5 settembre 2022) Unada nuoto perè stataper l’uso nelle competizioni di alto livello. Lo speciale copricapo sportivo – progettato per ispessi e ricci, per stili come dreadlocks, intrecci e trecce – era stato bandito dalle Olimpiadi di Tokyo dello scorso anno. Non senza varie polemiche a riguardo.cap ha realizzato unaper il nuoto per chi ha una capigliatura, cheun anno dalè stata finalmentedalla FinaIl produttoreCap ha definito l’approvazione da parte dell’organo di governo della Fina “un enorme passo avanti nella giusta direzione”. “Siamo entusiasti di vedere il futuro di uno sport che sta diventando più ...

