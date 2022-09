Concorsi Comune Torino, 125 posti: aperti a diplomati e laureati (Di lunedì 5 settembre 2022) Indetti nuovi Concorsi Comune Torino per l’assunzione di 125 unità di personale a tempo pieno e indeterminato. I posti messi a bando sono distribuiti come di seguito per profilo professionale: 60 posti di Istruttore tecnico Geometra (categoria C), 55 posti di Responsabile amministrativo (categoria D), 6 posti di Istruttore tecnico perito industriale (categoria C), 4 posti di Istruttore Tecnico Perito Agrario e Agrotecnico (categoria C). Concorsi istruttori tecnici 2022: tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Gli aspiranti partecipanti ai Concorsi hanno tempo per inviare le domande di iscrizione fino al 23 settembre 2022, secondo le modalità indicate nei prossimi paragrafi. Di seguito vediamo tutti i requisiti ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 5 settembre 2022) Indetti nuoviper l’assunzione di 125 unità di personale a tempo pieno e indeterminato. Imessi a bando sono distribuiti come di seguito per profilo professionale: 60di Istruttore tecnico Geometra (categoria C), 55di Responsabile amministrativo (categoria D), 6di Istruttore tecnico perito industriale (categoria C), 4di Istruttore Tecnico Perito Agrario e Agrotecnico (categoria C).istruttori tecnici 2022: tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Gli aspiranti partecipanti aihanno tempo per inviare le domande di iscrizione fino al 23 settembre 2022, secondo le modalità indicate nei prossimi paragrafi. Di seguito vediamo tutti i requisiti ...

