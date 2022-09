Auto contro moto a Sorisole: grave 21enne, traffico paralizzato (Di lunedì 5 settembre 2022) Sorisole. Sembra grave l’incidente che intorno alle 13 di lunedì, 5 settembre, ha letteralmente paralizzato il traffico lungo la provinciale a Sorisole. Coinvolte un’Auto e una moto. Ad avere la peggio, secondo le prime informazioni, un 21enne soccorso dall’ambulanza in codice rosso. I carabinieri hanno momentaneamente chiuso la strada per facilitare le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Seguono aggiornamenti Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 settembre 2022). Sembral’incidente che intorno alle 13 di lunedì, 5 settembre, ha letteralmenteillungo la provinciale a. Coinvolte un’e una. Ad avere la peggio, secondo le prime informazioni, unsoccorso dall’ambulanza in codice rosso. I carabinieri hanno momentaneamente chiuso la strada per facilitare le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Seguono aggiornamenti

