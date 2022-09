Afghanistan, attentato suicida davanti all’ambasciata di Mosca a Kabul. 25 morti tra cui due dipendenti degli uffici diplomatici (Di lunedì 5 settembre 2022) Una potente esplosione è avvenuta questa mattina nei pressi dell’ambasciata russa a Kabul. La deflagrazione si verificata davanti alla sede diplomatica dove un certo numero di cittadini afgani erano in fila per chiedere un visto. Il bilancio delle vittime è ancora incerto. Secondo la Tass che cita Al Jazeera, sarebbero almeno 25, tra cui due funzionari della sede diplomatica, i morti, mentre un’altra agenzia russa, Ria Novosti, citando proprie fonti ospedaliere, parla di “almeno 10 morti”. Secondo i media locali, sono subito giunte sul posto le ambulanze. Il quartiere colpito, Darulaman, è stato ripetutamente teatro di attacchi in passato. Al momento non ci sono state rivendicazioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Una potente esplosione è avvenuta questa mattina nei pressi dell’ambasciata russa a. La deflagrazione si verificataalla sede diplomatica dove un certo numero di cittadini afgani erano in fila per chiedere un visto. Il bilancio delle vittime è ancora incerto. Secondo la Tass che cita Al Jazeera, sarebbero almeno 25, tra cui due funzionari della sede diplomatica, i, mentre un’altra agenzia russa, Ria Novosti, citando proprie fonti ospedaliere, parla di “almeno 10”. Secondo i media locali, sono subito giunte sul posto le ambulanze. Il quartiere colpito, Darulaman, è stato ripetutamente teatro di attacchi in passato. Al momento non ci sono state rivendicazioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

