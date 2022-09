Venezia, turista tenta il suicidio: afferrata al volo da un poliziotto eroe | VIDEO (Di domenica 4 settembre 2022) Venezia, turista tenta il suicidio: afferrata al volo da un poliziotto VIDEO poliziotto eroe afferra al volo una turista che stava per suicidarsi e le salva la vita: è quanto accaduto venerdì 2 agosto a Venezia, sull’impalcatura della Chiesa degli Scalzi. “L’ho afferrata per il polso della mano che aveva ancora attaccata alla transenna dell’impalcatura. L’ho stretta con forza, mentre lei continuava a muoversi e ad agitare le gambe, è stata una fatica immane” ha raccontato al Corriere della Sera Alberto Crispo, il poliziotto autore dell’eroico gesto. La donna, una turista con problemi psichici attualmente ricoverata ... Leggi su tpi (Di domenica 4 settembre 2022)ilalda unafferra alunache stava per suicidarsi e le salva la vita: è quanto accaduto venerdì 2 agosto a, sull’impalcatura della Chiesa degli Scalzi. “L’hoper il polso della mano che aveva ancora attaccata alla transenna dell’impalcatura. L’ho stretta con forza, mentre lei continuava a muoversi e ad agitare le gambe, è stata una fatica immane” ha raccontato al Corriere della Sera Alberto Crispo, ilautore dell’eroico gesto. La donna, unacon problemi psichici attualmente ricoverata ...

Damianodanny1 : APPENA ARRIVATO MOLLATO LA PRESA SI È LASCIATA CADERE VENEZIA POLIZIOTTO SALVA TURISTA CHE VOLEVA SUICIDARSI AF… - SanremoAncheNoi : RT @LuigiBrugnaro: Preparazione, sangue freddo e coraggio: grazie ad Alberto Crispo agente della @poliziadistato che ha salvato una turista… - SanremoAncheNoi : RT @romatoday: Alberto, il poliziotto che ha salvato la turista che voleva suicidarsi: 'Non so come, ma l'ho presa al volo' - AriannaAmbrosi0 : RT @LuigiBrugnaro: Preparazione, sangue freddo e coraggio: grazie ad Alberto Crispo agente della @poliziadistato che ha salvato una turista… - isulanabianchi : RT @PalermoToday: Alberto, il poliziotto che ha salvato la turista che voleva suicidarsi: 'Non so come, ma l'ho presa al volo' https://t.co… -