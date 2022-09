Udinese-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di domenica 4 settembre 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Udinese-Roma, match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/2023. Grande occasione per i giallorossi, quella di vincere e restare in testa al campionato sfruttando un turno più agevole rispetto alle rivali. Occhio però ai friulani che sono sempre una spina nel fianco e hanno già messo da parte sette punti: chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 4 settembre. Udinese-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Manuel Pasqual. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Ile isudi, match valido per la quinta giornata di. Grande occasione per i giallorossi, quella di vincere e restare in testa al campionato sfruttando un turno più agevole rispetto alle rivali. Occhio però ai friulani che sono sempre una spina nel fianco e hanno già messo da parte sette punti: chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 4 settembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Manuel Pasqual. SportFace.

