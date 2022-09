Timothée Chalamet ruba gli occhiali a una fan: il divertente video (Di domenica 4 settembre 2022) La gaffe di Timothée Chalamet Timothée Chalamet è senza dubbio uno degli attori del momento. Da diversi anni infatti la star del cinema ha conquistato il pubblico, prendendo parte a una serie di film di successo, tra cui Chiamami Col Tuo Nome, Il Re e il più recente Dune. Come se non bastasse a novembre L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 4 settembre 2022) La gaffe diè senza dubbio uno degli attori del momento. Da diversi anni infatti la star del cinema ha conquistato il pubblico, prendendo parte a una serie di film di successo, tra cui Chiamami Col Tuo Nome, Il Re e il più recente Dune. Come se non bastasse a novembre L'articolo proviene da Novella 2000.

raimovie : Conferenza stampa del film BONES AND ALL #Venezia79 Luca Guadagnino, Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance - WeCinema : ? #Venezia79: apertura con 'White Noise' di Noah Baumbach, tra i più attesi Timothée Chalamet con 'Bones and all' e… - Silmochimochi : RT @danielsan_t: Timothée Chalamet dice 'daje Roma' al festival di Venezia senza sapere che si è apparecchiato una vita intera in cui, ovun… - periodicodaily : Timothee Chalamet: il look con schiena scoperta conquista il Festival di Venezia Periodico Daily #timotheechalamet… - _mel_atonina_ : RT @troppocerebraIe: timotheé chalamet uno di quelli che fra 50 anni saranno un'icona di questi anni e le ragazze lo guarderanno e penseran… -