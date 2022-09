Sky: Inter, Lukaku è partito per il Belgio, proseguirà lì il recupero dall’infortunio (Di domenica 4 settembre 2022) Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, è partito per il Belgio, dove proseguirà la riabilitazione dopo la distrazione ai flessori della coscia della settimana scorsa. Una decisione presa in accordo con il club nerazzurro. Tra qualche giorno, rientrerà a Milano. “Dopo la distrazione ai flessori della coscia destra di settimana scorsa, prosegue la rincorsa di Lukaku verso il rientro. L’attaccante, in accordo con il club e con lo staff medico, è partito per il Belgio per qualche giorno. Lì avrà modo di continuare il suo percorso di recupero e di condividere i progressi con lo staff della sua nazionale. Solo qualche giorno e poi rientrerà per stare vicino alla squadra con il sogno suo e dei tifosi di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’attaccante dell’, Romelu, èper il, dovela riabilitazione dopo la distrazione ai flessori della coscia della settimana scorsa. Una decisione presa in accordo con il club nerazzurro. Tra qualche giorno, rientrerà a Milano. “Dopo la distrazione ai flessori della coscia destra di settimana scorsa, prosegue la rincorsa diverso il rientro. L’attaccante, in accordo con il club e con lo staff medico, èper ilper qualche giorno. Lì avrà modo di continuare il suo percorso die di condividere i progressi con lo staff della sua nazionale. Solo qualche giorno e poi rientrerà per stare vicino alla squadra con il sogno suo e dei tifosi di ...

