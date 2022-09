Sassuolo, Dionisi: «La Cremonese non ha mai calciato in porta, rammarico per non aver segnato» (Di domenica 4 settembre 2022) L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha analizzato il pareggio per 0-0 contro la Cremonese Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio in casa della Cremonese. rammarico – «C’è il rammarico è non aver concretizzato le occasioni create. La Cremonese non ha mai tirato in porta, questo la dice lunga su come abbiamo difeso. Soddisfatto della prestazione, meno per il risultato. Una gara avvincente nonostante lo 0-0». PINAMONTI – «Encomiabile, è ancora alla ricerca della forma migliore ma lo stiamo spremendo. Come cambia il gioco da Scamacca a Pinamonti? Per certi aspetti Pinamonti sa giocare più da solo. Oggi ha fatto bene, la squadra adesso lo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) L’allenatore delha analizzato il pareggio per 0-0 contro laAlessio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio in casa della– «C’è ilè nonconcretizzato le occasioni create. Lanon ha mai tirato in, questo la dice lunga su come abbiamo difeso. Soddisfatto della prestazione, meno per il risultato. Una gara avvincente nonostante lo 0-0». PINAMONTI – «Encomiabile, è ancora alla ricerca della forma migliore ma lo stiamo spremendo. Come cambia il gioco da Scamacca a Pinamonti? Per certi aspetti Pinamonti sa giocare più da solo. Oggi ha fatto bene, la squadra adesso lo ...

