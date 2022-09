Pagelle Sudtirol-Pisa 2-1 | voti e tabellino Serie B 2022 23

sportface2016 : Pagelle #Sudtirol-#Pisa 2-1: voti e tabellino #SerieB 2022/23 - serieApallone : Reggina-Sudtirol: buona la prima al Granillo. Le pagelle amaranto: La Reggina vince e convince alla sua pri......… - FilippoMammi : Trionfo casalingo della @Reggina_1914 contro il #Sudtirol #calcio @Lega_B - regginalife : Reggina-Sudtirol 4-0 le pagelle #Reggina #Reggina1914 #cheilsognoabbiainizio #vaireggina #SerieB -

Mathias promette rivelazioni scottanti, il Polpo lo denuncia per estorsione Ledi Juventus - Roma: Miretti si prende il centrocampo, Matic non decolla Kenan Yildiz, il trequartista di 17 anni ...Napoli Meret 7 Para il rigore a Colombo, rispondendo sul campo alle critiche ricevute e alle voci di mercato. Non ha colpe sul gol subito. Di Lorenzo 6 Molto a disagio per un tempo, riesce a tornare ...Confente 5,5: Il Vicenza subisce pochi tiri in porta e l'unico degno di nota finisce alle spalle dell'estremo difensore biancorosso che avrebbe potuto far qualcosa in più anche se le responsabilità ma ...Niente conferenza stampa di vigilia per Davide Dionigi che ha affidato il proprio pensiero al sito internet ufficiale del Cosenza. Mister chiusa la lunga sessione di mercato, adesso ...