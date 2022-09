LIVE MotoGP, GP Misano 2022 in DIRETTA: dalle 9.40 il warm-up, Bagnaia e Bastianini osservati speciali (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.28 C’è il sole a Misano e la pista è asciutta. Condizioni ideali per testare le moto. 09.25 Quartararo però ha fatto vedere un ritmo gara molto importante, ne vedremo delle belle. 09.22 Il francese della Yamaha, leader del campionato, non è andato oltre l’ottavo posto, trovandosi in difficoltà nelle condizioni di umido nelle quali si è girato. Meteo che potrebbe essere una variabile importante nel corso di questa gara. 09.19 Pecco, da questo punto di vista, ha centrato l’obiettivo: minimizzare i danni della penalità (3 posizioni in griglia) ed essere davanti a Fabio Quartararo. 09.16 La Ducati vorrà far valere le proprie qualità emerse nel corso del fine-settimana. Le moto di Borgo Panigale, infatti, si sono dimostrate particolarmente veloci e la pole-position di Jack Miller la sta a ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.28 C’è il sole ae la pista è asciutta. Condizioni ideali per testare le moto. 09.25 Quartararo però ha fatto vedere un ritmo gara molto importante, ne vedremo delle belle. 09.22 Il francese della Yamaha, leader del campionato, non è andato oltre l’ottavo posto, trovandosi in difficoltà nelle condizioni di umido nelle quali si è girato. Meteo che potrebbe essere una variabile importante nel corso di questa gara. 09.19 Pecco, da questo punto di vista, ha centrato l’obiettivo: minimizzare i danni della penalità (3 posizioni in griglia) ed essere davanti a Fabio Quartararo. 09.16 La Ducati vorrà far valere le proprie qualità emerse nel corso del fine-settimana. Le moto di Borgo Panigale, infatti, si sono dimostrate particolarmente veloci e la pole-position di Jack Miller la sta a ...

