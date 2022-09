LIVE Moto3, GP San Marino 2022 in DIRETTA: Dennis Foggia vince a Misano e riduce il distacco in classifica! (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DI Misano DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 11.45 Eccolo Dennis Foggia dopo la vittoria a Misano: #Moto3 RACE @DennisFoggia71 MAKES IT THREE IN A ROW IN Misano! #SanMarinoGP pic.twitter.com/qcg5n6GiqN — MotoGP (@MotoGP) September 4, 2022 11.44 Decimo Stefano Nepa, undicesimo Riccardo Rossi, 15° Elia Bartolini, diciottesimo Alberto Surra; ricordiamo invece le cadute di Andrea Migno e Nicola Fabio Carraro. 11.42 CHE GARA! CHE ADRENALINA! Ultimo giro pazzesco con la lotta tra Masia, Guevara e Deniz Oncu, sorpassi e controsorpassi! Dennis Foggia ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 11.45 Eccolodopo la vittoria a: #RACE @71 MAKES IT THREE IN A ROW IN! #SanGP pic.twitter.com/qcg5n6GiqN — MotoGP (@MotoGP) September 4,11.44 Decimo Stefano Nepa, undicesimo Riccardo Rossi, 15° Elia Bartolini, diciottesimo Alberto Surra; ricordiamo invece le cadute di Andrea Migno e Nicola Fabio Carraro. 11.42 CHE GARA! CHE ADRENALINA! Ultimo giro pazzesco con la lotta tra Masia, Guevara e Deniz Oncu, sorpassi e controsorpassi!...

zazoomblog : LIVE Moto3 GP San Marino 2022 in DIRETTA: cadono Sasaki Migno e Garcia testa a testa tra Foggia e Guevara - #Moto3… - corsedimoto : ENEA BASTIANINI RUGGISCE, suo il miglior tempo nel warm up della MotoGP a Misano. Ecco cos'è successo nell'ultima s… - dianatamantini : MISANO LIVE - Motori accesi per una grande domenica di show: in pista per il warm up, qui il racconto del riscaldam… - corsedimoto : MISANO LIVE - Motori accesi per una grande domenica di show: in pista per il warm, qui il racconto del riscaldament… - SSportNetwork : #SaturdayFever #MotoGP #Misano #Q1 bagnato, passano al #Q2 #Bezzecchi e #Marini! In #Moto3 la #pole è di #Oncu, set… -