Laura, maestra elementare, uccisa in casa con i figli di 11 e 8 anni: caccia al responsabile (Di domenica 4 settembre 2022) Un delitto agghiacciante: una maestra elementare di 42 anni, Laura Moberley, è stata trovata morta in casa insieme ai figli di 11 e 8 anni. Tutti e tre presentavano ferite da arma da fuoco. Il delitto Il triplice omicidio di Laura e dei suoi bambini, il primogenito Eric e la figlia minore Emily, è avvenuto a Carolina Forest, piccolo centro nella contea di Horry, nella Carolina del Sud (Stati Uniti). I corpi senza vita sono stati scoperti due giorni fa e il delitto, presumibilmente, si sarebbe consumato poche ore prima. Le indagini Subito dopo la scoperta del delitto, sono partite le indagini da parte della polizia della contea di Horry. I sospetti si concentrerebbero sul marito di Laura, William, da cui la donna si ... Leggi su blog.libero (Di domenica 4 settembre 2022) Un delitto agghiacciante: unadi 42Moberley, è stata trovata morta ininsieme aidi 11 e 8. Tutti e tre presentavano ferite da arma da fuoco. Il delitto Il triplice omicidio die dei suoi bambini, il primogenito Eric e laa minore Emily, è avvenuto a Carolina Forest, piccolo centro nella contea di Horry, nella Carolina del Sud (Stati Uniti). I corpi senza vita sono stati scoperti due giorni fa e il delitto, presumibilmente, si sarebbe consumato poche ore prima. Le indagini Subito dopo la scoperta del delitto, sono partite le indagini da parte della polizia della contea di Horry. I sospetti si concentrerebbero sul marito di, William, da cui la donna si ...

laura_lauril : RT @MARIANGELABIRIN: @Ardito98731919 Istigazione all'odio e violenza. Violazie Artic.643 circonversione di minori. ..dov'è sonni mostrati… - francobus100 : Laura, maestra elementare, uccisa in casa con i figli di 11 e 8 anni: caccia al responsabile - Laura_Virgy : @Link4Universe Che ero scocciata di dovermi alzare presto, che ho scritto 'LIA HA TANTE MELE' sul quaderno a righe,… - domenicosabell1 : Laura, maestra elementare, uccisa in casa con i figli di 11 e 8 anni: caccia al responsabile - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Laura, maestra elementare, uccisa in casa con i figli di 11 e 8 anni: caccia al responsabile -