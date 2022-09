L’attrice e attivista Jane Fonda annuncia di avere un cancro, ma dice: “Sono fortunata” (Di domenica 4 settembre 2022) La leggendaria attrice e attivista americana Jane Fonda, 84 anni, ha rivelato ieri sui propri profili social di avere il linfoma di non Hodgkin, un tumore maligno del sistema linfatico. Approfittando dell’occasione, L’attrice ha ribadito l’importanza dell’assistenza sanitaria negli Stati Uniti e la necessità che tutti possano averne accesso.Approfittando dell’occasione, L’attrice ha ribadito l’importanza dell’assistenza sanitaria negli Stati Uniti e la necessità che tutti possano averne accesso. Nello specificco, Fonda scritto su Instagram: “Cari amici, ho qualcosa di personale da condividere. Mi è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin e ho iniziato la chemioterapia. Si tratta di un cancro molto curabile – aggiunge – L’80% delle persone ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) La leggendaria attrice eamericana, 84 anni, ha rivelato ieri sui propri profili social diil linfoma di non Hodgkin, un tumore maligno del sistema linfatico. Approfittando dell’occasione,ha ribadito l’importanza dell’assistenza sanitaria negli Stati Uniti e la necessità che tutti possano averne accesso.Approfittando dell’occasione,ha ribadito l’importanza dell’assistenza sanitaria negli Stati Uniti e la necessità che tutti possano averne accesso. Nello specificco,scritto su Instagram: “Cari amici, ho qualcosa di personale da condividere. Mi è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin e ho iniziato la chemioterapia. Si tratta di unmolto curabile – aggiunge – L’80% delle persone ...

