La Lazio non ci sta: 'Rigore su Lazzari solare, vogliamo uniformità dagli arbitri' (Di domenica 4 settembre 2022) ROMA - Il mancato Rigore ai danni di Lazzari , steso in area da una sbracciata di Mario Rui, continua a far discutere all'indomani di Lazio - Napoli , match vinto dalla squadra di Spalletti 2 - 1. ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 settembre 2022) ROMA - Il mancatoai danni di, steso in area da una sbracciata di Mario Rui, continua a far discutere all'indomani di- Napoli , match vinto dalla squadra di Spalletti 2 - 1. ...

sportface2016 : Claudio #Lotito sulla sanità a rischio in #Molise: 'Non vendo sogni ma solide realtà, ho già salvato #Lazio e… - gianlucarossitv : 4.9.2022 L’#Inter non c'è con la testa perché le sconfitte con #Lazio e #Milan sono anche mentali. A nulla serve il… - FBiasin : #Inter: patron #Zhang non convinto dell'operazione #Acerbi. Il passaggio del difensore della #Lazio in nerazzurro è ancora in discussione. - ironcrazia : RT @d_arco75: @AlessioAdam_ Il tifoso vive per proteggere i diritti della propria squadra, non per farsi belli agli occhi degli altri. Camp… - d_arco75 : @AlessioAdam_ Il tifoso vive per proteggere i diritti della propria squadra, non per farsi belli agli occhi degli a… -