Inter, quante crepe in difesa: già 8 gol subito in 5 partite (Di domenica 4 settembre 2022) La difesa dell’Inter ha crepe da tutte le parti Seconda sconfitta in campionato per l’Inter che cede il passo al Milan nel derby di Milano valido per la quinta giornata di Serie A. A mostrare le maggiori crepe è la difesa che in questa primissima parte di stagione si è mostrata fragile concedendo agli avversari ben 8 gol. “Un’estate a parlare dei tormenti di Skriniar e dei soldi arabi in arrivo da Parigi, di milioni da rifiutare a qualunque costo per tenere ben saldo il muro. Poi ecco l’ultima settimana vissuta sul tira e molla surreale Acerbi sì-Acerbì no, e così l’Inter tutta ha forse perso di vista il quadro d’insieme. La fotografia di colpo sfuocata della difesa che fu: ne ha presi già otto, un quarto del totale dell’anno passato (32) ma in ... Leggi su intermagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Ladell’hada tutte le parti Seconda sconfitta in campionato per l’che cede il passo al Milan nel derby di Milano valido per la quinta giornata di Serie A. A mostrare le maggioriè lache in questa primissima parte di stagione si è mostrata fragile concedendo agli avversari ben 8 gol. “Un’estate a parlare dei tormenti di Skriniar e dei soldi arabi in arrivo da Parigi, di milioni da rifiutare a qualunque costo per tenere ben saldo il muro. Poi ecco l’ultima settimana vissuta sul tira e molla surreale Acerbi sì-Acerbì no, e così l’tutta ha forse perso di vista il quadro d’insieme. La fotografia di colpo sfuocata dellache fu: ne ha presi già otto, un quarto del totale dell’anno passato (32) ma in ...

