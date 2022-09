Indagati sei ragazzini per la morte di Alessandro a Gragnano. Prima del suicidio gli avevano scritto di uccidersi (Di domenica 4 settembre 2022) Alessandro aveva 13 anni, ad aspettarlo l’ultimo anno di scuola media tra pochi giorni. Un ultimo anno che non frequenterà perchè qualcuno, lo ha terrorizzato così tanto, lo ha bersagliato così tanto, da indurlo a compiere un gesto estremo. Alessandro si è tolto la vita. I suoi genitori, ancora sotto shock, stentano a credere che tutto questo sia potuto accadere e non si danno pace. Ma la storia di Alessandro è drammaticamente simile a quella di altri ragazzi che vengono presi di mira, sottoposti a delle prove estreme. E in casi tragici, istigati a togliersi la vita. Hanno trovato le prove di tutto questo le forze dell’ordine che al momento, sono riuscite a identificare almeno quattro delle sei persone che avevano preso di mira Alessandro, continuando a mandargli messaggi, insulti, minacce. Ma sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 settembre 2022)aveva 13 anni, ad aspettarlo l’ultimo anno di scuola media tra pochi giorni. Un ultimo anno che non frequenterà perchè qualcuno, lo ha terrorizzato così tanto, lo ha bersagliato così tanto, da indurlo a compiere un gesto estremo.si è tolto la vita. I suoi genitori, ancora sotto shock, stentano a credere che tutto questo sia potuto accadere e non si danno pace. Ma la storia diè drammaticamente simile a quella di altri ragazzi che vengono presi di mira, sottoposti a delle prove estreme. E in casi tragici, istigati a togliersi la vita. Hanno trovato le prove di tutto questo le forze dell’ordine che al momento, sono riuscite a identificare almeno quattro delle sei persone chepreso di mira, continuando a mandargli messaggi, insulti, minacce. Ma sono ...

