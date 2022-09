Gianni Agnelli, rivelazione bomba di Mara Venier: "Suo nipote..." (Di domenica 4 settembre 2022) Un ciclone, un fiume in piena, Mara Venier nell'intervista concessa al Corriere della Sera di oggi, domenica 4 settembre, giorno in cui torna in onda su Rai 1 con la sua Domenica In. Al timone per la 14esima edizione, un record: una in più di Pippo Baudo. E nell'intervista, zia Mara parla di sé, del suo privato. Rivela di un amore violento, di un uomo che ha tentato di ucciderla e che la picchiava: non ne fa il nome, spiega che oggi quell'uomo non c'è più e spiega di averlo perdonato. Interessante la risposta alla domanda: chi è stato il suo primo amore? "Il primo fu solo un corteggiatore - rivela la Venier -: il principe Sebastien von Furstenberg, il nipote di Gianni Agnelli, figlio di sua sorella Clara. Veniva a prendermi su una Balilla Coppa d'Oro al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Un ciclone, un fiume in piena,nell'intervista concessa al Corriere della Sera di oggi, domenica 4 settembre, giorno in cui torna in onda su Rai 1 con la sua Domenica In. Al timone per la 14esima edizione, un record: una in più di Pippo Baudo. E nell'intervista, ziaparla di sé, del suo privato. Rivela di un amore violento, di un uomo che ha tentato di ucciderla e che la picchiava: non ne fa il nome, spiega che oggi quell'uomo non c'è più e spiega di averlo perdonato. Interessante la risposta alla domanda: chi è stato il suo primo amore? "Il primo fu solo un corteggiatore - rivela la-: il principe Sebastien von Furstenberg, ildi, figlio di sua sorella Clara. Veniva a prendermi su una Balilla Coppa d'Oro al ...

