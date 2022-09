Fratelli d’Italia contro Azzolina: “Faccia autocritica invece di lanciare accuse a vanvera” (Di domenica 4 settembre 2022) "Ascoltando le deliranti dichiarazioni dell'ex ministro Azzolina ospite oggi dalla Annunziata con le quali accusa i parlamentari di Giorgia Meloni di aver presentato emendamenti volti a distruggere il merito nella scuola, verrebbe da chiedersi da quale pulpito arrivi la predica". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 settembre 2022) "Ascoltando le deliranti dichiarazioni dell'ex ministroospite oggi dalla Annunziata con le quali accusa i parlamentari di Giorgia Meloni di aver presentato emendamenti volti a distruggere il merito nella scuola, verrebbe da chiedersi da quale pulpito arrivi la predica". L'articolo .

FratellidItalia : ?? Siamo liberi di poterla pensare diversamente, è la democrazia. Il 25 settembre scegli Fratelli d'Italia. #VotaFDI… - PagellaPolitica : Secondo la leader di Fratelli d’Italia, l’automotive in Italia dà lavoro a «700 mila persone». Abbiamo verificato e… - FrancescoLollo1 : Scegli i Patrioti: il 25 settembre vota Fratelli d'Italia ???? #votaFDI #ElezioniPolitiche2022 - mistergarats : @Libero_official La Meloni seguirà i miei consigli, deve trasformare Fratelli del PD in Fratelli d'Italia in questo… - semioticmonkey : RT @OssRepressione: Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, contestata a Cagliari. Botte poliziesche ai contestatori. Due fermi https… -