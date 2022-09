Forum Ambrosetti, Lamorgese: Caro energia, a rischio ordine pubblico (Di domenica 4 settembre 2022) Il prossimo Governo, qualunque sia il suo colore politico, deve garantire continuità con le scelte attuali sul tema energetico. E’ il senso delle parole del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che parla alla platea del Forum The European House – Ambrosetti, a Cernobbio (Como). No agli stravolgimenti “Chi vincerà le elezioni avrà una linea politica, che però dovrà essere anche in parte in linea con quanto fatto finora”. “Sull’energia occorre che si segua la linea data finora perché non possiamo rischiare che ci sia un inverno particolarmente difficile, anche considerando gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica“, spiega il ministro. Tenuta sociale a rischio Lamorgese esprime preoccupazione per i prossimi mesi: “Se le aziende dovessero chiudere o tagliare posti ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 settembre 2022) Il prossimo Governo, qualunque sia il suo colore politico, deve garantire continuità con le scelte attuali sul tema energetico. E’ il senso delle parole del ministro dell’Interno, Luciana, che parla alla platea delThe European House –, a Cernobbio (Como). No agli stravolgimenti “Chi vincerà le elezioni avrà una linea politica, che però dovrà essere anche in parte in linea con quanto fatto finora”. “Sull’occorre che si segua la linea data finora perché non possiamo rischiare che ci sia un inverno particolarmente difficile, anche considerando gli aspetti die sicurezza pubblica“, spiega il ministro. Tenuta sociale aesprime preoccupazione per i prossimi mesi: “Se le aziende dovessero chiudere o tagliare posti ...

