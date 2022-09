Formazioni ufficiali Udinese-Roma | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 4 settembre 2022) Ledi, valida per la quinta giornata della. Con un bottino di tre vittorie e un pareggio, i giallorossi di Mourinho volano in Friuli dove li attende una sfida complicata, un altro scoglio da provare a superare per mantenere la testa solitaria della classifica. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di domenica 4 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.