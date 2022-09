Campionati Mondiali 49er, 49erFX, Nacra 17: giornata positiva per tutte le classi (Di domenica 4 settembre 2022) I Campionati Mondiali di vela entrano nel vivo. La classe 49er ha disputato il primo giorno di Gold Fleet, i due equipaggi italiani impegnati hanno disputato buone prove che hanno permesso di risalire la classifica. Campionati Mondiali, notizie positive anche nei 49erFX Nella classe 49erFX continua la scalata di Germani – Bertuzzi virtualmente in top ten. Per i Nacra 17 solito rullo compressore Tita – Banti che collezionano altri tre primi posti; ottimi anche Ugolini – Giubilei, giornata un po’ sfortunata per Bissaro – Frascari comunque tranquillamente in top ten. Per tutte le informazioni sull’evento: https://49er.org/event/2022-world-championship/ 49er La ... Leggi su nonsolonautica (Di domenica 4 settembre 2022) Idi vela entrano nel vivo. La classeha disputato il primo giorno di Gold Fleet, i due equipaggi italiani impegnati hanno disputato buone prove che hanno permesso di risalire lafica., notizie positive anche neiFX Nella classeFX continua la scalata di Germani – Bertuzzi virtualmente in top ten. Per i17 solito rullo compressore Tita – Banti che collezionano altri tre primi posti; ottimi anche Ugolini – Giubilei,un po’ sfortunata per Bissaro – Frascari comunque tranquillamente in top ten. Perle informazioni sull’evento: https://.org/event/2022-world-championship/La ...

Federvolley : #MWCH2022 ?? L'Italia ???? concede il bis contro la Turchia???? e in virtù del secondo successo conquista l’accesso agl… - Federvolley : #MWCH2022 ?? BIS AZZURRO????| A Lubiana l'Italia???? supera 3-0 (25-18, 25-20, 25-22) anche la Turchia ???? nel secondo ma… - AGR_web : Vela, Campionati mondiali in Canada, quarta giornata positiva per gli equipaggi italiani Il Campionato del Mondo en… - federvela : Qui il link al comunicato completo ?? ?? - GiornaleLORA : 2022 Campionati Mondiali 49er, 49erFX, Nacra 17: quarta giornata positiva per tutte le classi -