Amici 22 al via il 18 settembre, ecco quali saranno le sorti di Mattia Zenzola

Mattia Zenzola sarà presente come aspirante allievo nella nuova edizione di Amici. Il ballerino aveva preso parte alla scorsa edizione del talent ma a causa di un infortunio era stato costretto a ritirarsi. Raimondo Todaro però aveva promesso al suo allievo un banco nella nuova edizione. Due mesi fa, secondo alcune indiscrezioni, il ballerino aveva dovuto sostenere nuovamente tutte le audizioni anziché avere direttamente un posto nella scuola. Voci che non erano state confermate e che avevano dato adito anche ad una possibile non riconferma del ballerino. Oggi, secondo quanto rivelato da Amici news, rivedremo proprio Mattia nella prima puntata del pomeridiano del talent: Mattia Zenzola presente alla prima puntata del pomeridiano di Amici22 come aspirante allievo.

