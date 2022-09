Alessia Cammarota alimenta le polemiche sulle influencer a Venezia: “Io? Sto stendendo i panni” (Di domenica 4 settembre 2022) Stavolta le dichiarazione di Alessia Cammarota hanno scatenato un vero e proprio putiferio: sia per la consueta schiettezza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sia perché l’argomento trattato è uno dei più scottanti di questi giorni, ovvero la presenza delle influencer sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Una presenza con cui molti non sono d’accordo. Compresa, a sorpresa, Alessia Cammarota. Uomini e Donne, ex dama denuncia tutto: “C’erano anche aggressioni verbali” La donna si è lasciata andare ad accuse forti e preciso contro uno dei cavalieri più controversi del trono over Uomini e Donne news, Alessia Cammarota spiega ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 settembre 2022) Stavolta le dichiarazione dihanno scatenato un vero e proprio putiferio: sia per la consueta schiettezza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sia perché l’argomento trattato è uno dei più scottanti di questi giorni, ovvero la presenza dellesul red carpet del Festival del Cinema di. Una presenza con cui molti non sono d’accordo. Compresa, a sorpresa,. Uomini e Donne, ex dama denuncia tutto: “C’erano anche aggressioni verbali” La donna si è lasciata andare ad accuse forti e preciso contro uno dei cavalieri più controversi del trono over Uomini e Donne news,spiega ...

zazoomblog : Alessia Cammarota replica a chi le chiede perché non è a Venezia - #Alessia #Cammarota #replica #chiede - Novella_2000 : “Non vai a Venezia?”, ex corteggiatrice risponde in maniera epica: “No, ho finito di stendere ora” - IsaeChia : #UominieDonne, la replica (molto onesta) di Alessia Cammarota a chi le chiede come mai non è a #Venezia79 Sono mol… - _giogioooooo_ : RT @uedooc: Giulia De Lellis, Alessia Cammarota e Francesca Del Taglia portano un tapiro a Tina per le false previsioni sulle loro storie d… - hug_me_jd : RT @uedooc: Giulia De Lellis, Alessia Cammarota e Francesca Del Taglia portano un tapiro a Tina per le false previsioni sulle loro storie d… -