“Accordo con l’agente di Zaniolo” la rivelazione di Pinto in diretta

Durante la sessione estiva di calciomercato si pensava che Niccolò Zaniolo potesse lasciare la Roma. L'attaccante della nazionale, però, alla fine è rimasto in giallorosso. Tra l'agente del calciatore, Claudio Vigorelli, e la Roma sono già partiti dei primi colloqui per il rinnovo contrattuale. Ad oggi, però, non è stato ancora messo nero su bianco. Sul futuro di Zaniolo e sul possibile rinnovo con la Roma ne ha parlato proprio il direttore sportivo dei giallorossi, Tiago Pinto, che ai microfoni di DAZN si è espresso così: "Mi hanno messo in difficoltà facendomi vedere il video di lui che canta. Pensavo di rinnovarlo solo come calciatore, ma è anche un cantante. Abbiamo un ottimo rapporto con Claudio Vigorelli e Niccolò Zaniolo, che ..."

